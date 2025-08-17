مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

- -
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

تعليق طريف من خالد الغندور على تألق محترف الزمالك

10:49 ص الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (1)
  • عرض 5 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (4)
  • عرض 5 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (3)
  • عرض 5 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أشاد لاعب فريق الزمالك السابق خالد الغندور بقدرات الوافد البرازيلي الجديد على صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية خوان ألفينا.

وكتب الغندور عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الأحد تعليقًا طريفًا جاء:"خوان البرازيلي ده لاعيب جامد باين من لمسته بيفكرني بخالد الغندور".

وخطف ألفينا خلال 32 دقيقة شارك بها أمام المقاولون العرب مساء أمس السبت الأنظار بعد تسديدة واحدة على المرمى وتنفيذه 3 مراوغات صحيحة من أصل 4 محاولات.

الجناح الأيمن البرازيلي لمس الكرة 15 مرة مررها 3 مرات فقط لزملائه بنسبة دقة 100% كما أرسل كرة عرضية واحدة صحيحة فيما فاز بـ 5 التحامات أرضية من أصل 6 لكنه فقد الكرة 3 مرات.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لمدة أربعة مواسم قادماً من فريق أوليكساندريا الأوكراني.

اقرأ أيضًا:

بعد ظهورهم لأول مرة.. ماذا قدم ثلاثي الزمالك أمام المقاولون؟

"مش قادر أنطقها".. ميدو يفتح النار على فيريرا بعد تعادل الزمالك: بلاش فتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان ألفينا الزمالك نتيجة الزمالك والمقاولون خالد الغندور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان