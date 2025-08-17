تعليق طريف من خالد الغندور على تألق محترف الزمالك

أشاد لاعب فريق الزمالك السابق خالد الغندور بقدرات الوافد البرازيلي الجديد على صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية خوان ألفينا.

وكتب الغندور عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الأحد تعليقًا طريفًا جاء:"خوان البرازيلي ده لاعيب جامد باين من لمسته بيفكرني بخالد الغندور".

وخطف ألفينا خلال 32 دقيقة شارك بها أمام المقاولون العرب مساء أمس السبت الأنظار بعد تسديدة واحدة على المرمى وتنفيذه 3 مراوغات صحيحة من أصل 4 محاولات.

الجناح الأيمن البرازيلي لمس الكرة 15 مرة مررها 3 مرات فقط لزملائه بنسبة دقة 100% كما أرسل كرة عرضية واحدة صحيحة فيما فاز بـ 5 التحامات أرضية من أصل 6 لكنه فقد الكرة 3 مرات.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لمدة أربعة مواسم قادماً من فريق أوليكساندريا الأوكراني.

