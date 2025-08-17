كتب - يوسف محمد:

خطف حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأنظار، خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب أمس ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وسقط حسام عبد المجيد أمام منطقة جزاء المقاولون العرب دون أي تدخل من أحد، في إحدى الكرات الثابتة للفارس الأبيض على حدود منطقة جزاء ذئاب الجبل، بداعى اعتداء أحد لاعبي المقاولون عليه وسط دهشة من الجميع، بسبب عدم وجود أي تدخل مع اللاعب يستدعي سقوطه.

وطالب لاعبو المقاولون العرب حكم مباراة الفريق أمام الزمالك أمس، بمنح حسام عبد المجيد بطاقة صفراء، بداعي "التمثيل"، إلا أن حكم المباراة اكتفى بالتحذير ولم يقم بإشهار أي بطاقات.

وكان الزمالك تعادل سلبيا أمام نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت الموافق 16 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك، لملاقاة نظيره مودرن سبورت يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

