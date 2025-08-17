كتب- نهى خورشيد:

أبدى تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق، رأيه في أداء الأهلي ومدربه البرتغالي خوسيه ريبيرو، بعد الفوز على فاركو بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية:" ريبيرو اعتمد على التشكيل الأفضل في مباراة فاركو، وهو ما ساعد الأهلي على تحقيق نتيجة كبيرة، لكننى غير مقتنع بخوسيه ريبيرو، مؤمن إن القدرات الفردية للاعبي الأهلي قادرة على حسم أي مباراة".

وعن محمود حسن تريزيجيه قال:" لم يصل بعد إلى قمة عطائه، ولم يقدم الأداء المنتظر مع الأهلي".

وأضاف:" مصطفي أخطاؤه مجرد هفوات، والأهداف التي استقبلها الفريق لم يكن مسؤولاً عنها بشكل مباشر، وأنا سعيد بثقة ريبيرو فيه ومنحه الفرصة الكاملة، خاصة مع تقدم عمر محمد الشناوي".

كما علّق على طرد محمد هاني في المباراة، قائلاً: " لاعب مؤدب ومش متعود على الطرد، والواقعة كانت استثنائية بالنسبة له".

واختتم تصريحاته :"زيزو لاعب كبير وإضافة مهمة للقلعة الحمراء، يمتلك عقلية احترافية وقادر على صنع الفارق في أي وقت".