تعليق مفاجيء لجمال حمزة عن تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

04:05 ص الأحد 17 أغسطس 2025
كتب- نهى خورشيد:

أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن تعادل الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب لا يعد مؤشراً سلبياً.

وقال حمزة في تصريحات تلفزيونية: "تعادل الزمالك مع المقاولون العرب ليس محبطاً، فما زال من المبكر الحديث عن صراع الدوري".

وأضاف: "الفريق بحاجة إلى وقت حتى ينسجم اللاعبون والصفقات الجديدة، وهناك مؤشرات إيجابية بخصوص التدعيمات التي أبرمها النادي مؤخراً".

وتابع نجم الفارس الأبيض:"الزمالك سيكون شرسًا هجومياً، بينما يانيك فيريرا يحتاج بعض الوقت للتعرف على إمكانيات لاعبيه بالشكل الأمثل".

وأوضح: "التكتل الدفاعي للمقاولون العرب صعّب مهمة الزمالك في اللقاء، على عكس مواجهة سيراميكا كليوباترا الماضية".

واختتم: "أداء الزمالك سيتطور تدريجياً، وكل ما يحتاجه الفريق هو المزيد من الانسجام بين لاعبيه".

