وفاة نجم منتخب مصر السابق

توفى حنفي هليل الجم الأسبق لنادي غزل المحلة ومنتخب مصر اليوم السبت.

وحرص نادي غزل المحلة على نعي الكابتن حنفي هليل عبر بيان رسمي جاء كالتالي: "ببالغ الحزن والأسى ينعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، وجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين الكابتن حنفي هليل - نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق".

وأضاف: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

