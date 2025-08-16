مباريات الأمس
"لكن بشرط".. الأهلي يعلن رسميًا موعد مشاركة إمام عاشور بالتدريبات الجماعية

03:43 م السبت 16 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي موعد مشاركة لاعب خط الوسط بصفوفه إمام عاشور بالتدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة بكسر في الترقوة خلال الدقائق الأولى من عمر مباراة الأهلي ونظيره إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 إذ خضع لعملية جراحية.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت أن عاشور سيشارك في التدريبات الجماعية يوم ‏الاثنين المقبل، بعد اكتمال شفائه ووفقًا للرؤية الطبية سيشارك في التدريبات بدون التحامات قوية، على أن يتم تقييم ‏موقفه وتحديد موعد مشاركته في المباريات الرسمية بقرار من الجهاز الفني للفريق.

وحصل الأهلي على راحة يومين بعد انتهاء مباراة فاركو التي أقيمت أمس الجمعة على استاد القاهرة، ‏على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل؛ استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة ‏الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره غزل المحلة يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

إمام عاشور الأهلي إصابة إمام عاشور تدريبات الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة الأهلي ضد غزل المحلة
