"احتفال طريف من داري مع شريف".. لقطات لم تشاهدها في مباراة الأهلي وفاركو

12:56 م السبت 16 أغسطس 2025
حقق الأهلي فوزه الأول في الموسم الجاري 2025/26 برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري بعدما استهل الأهلي مشواره بتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره موردن سبورت.

ورصدت كاميرا مصراوي من داخل ملعب المباراة لقطات قد لم تشاهدها كفرحة لاعب الأهلي محمود حسن "تريزيجيه" بالهدف الأول الذي سجله زميله بالفريق أحمد سيد "زيزو" خلال اللقاء.

ورصدت كاميرا مصراوي كذلك احتفال طريف من اللاعب أشرف داري مع زميله محمد شريف بالهدف الذي سجله الأخير في مرمى فاركو.

وكذلك ردة فعل أحمد سيد "زيزو" على حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفين.

"تعلمنا من الأخطاء".. أول تعليق من محمد شريف على عودته للتسجيل مع الأهلي بالدوري

ارتبط اسمه بالزمالك.. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى الدوري الفيتنامي

