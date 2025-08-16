مباريات الأمس
وفقا للائحة.. عقوبة محمد هاني بعد طرده في مباراة الأهلي وفاركو

12:56 م السبت 16 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

تعرض محمد هاني مدافع النادي الأهلي، للطرد خلال مباراة الفريق ضد فاركو، مساء أمس، وذلك لحصوله على الإنذار الثاني أثناء خروجه من الملعب، وعدم تنفيذ طلب الحكم بمغادرة الملعب من عند خط التماس بالجبهة اليمنى للفريق الأحمر.

ووفقا للوائح رابطة الأندية المصرية، يغيب محمد هاني عن مباراة الأهلي المقبلة، إضافة إلى دفع غرامة قدرها 2500 جنيه مصري.

وتنص المادة 55 من لوائح رابطة الأندية للموسم الجديد، على: "تنفذ الإجراءات التالية بشأن اللاعبين الحاصلين على بطاقة حمراء للحصول على الإنذار الثاني أثناء إحدى مباريات المسابقة: يتم إيقاف اللاعب عن اللعب في المباراة التالية من مباريات المسابقة، ويتعين عليهم دفع غرامة قدرها 2500 جنيه".

لائحة رابطة الأندية بخصوص طرد اللاعبين_Easy-Resize.com

وفيما يخص عدم امتثال محمد هاني لقرار الحكم أثناء مغادرة الملعب، ينص قانون كرة القدم على: "يجب إبلاغ الحكم قبل إجراء أي تبديل، بالنسبة للاعب المراد استبداله، يتلقى إذن الحكم بمغادرة ميدان اللعب، ما لم يكن خارج الملعب سلفًا، ويجب أن يغادر من أقرب نقطة إلى خط حدود الملعب، ما لم يشر الحكم إلى إمكانية مغادرة اللاعب مباشرة وعلى الفور عند خط المنتصف، أو أي نقطة آخرى".

قانون كرة القدم عن حالة محمد هاني_Easy-Resize.com

