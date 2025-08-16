3 أهداف للبرتغالي فيريرا من مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يستعد فريق الزمالك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي فيريرا لظهور ثانِ بالموسم الحالي من الدوري المصري حين يلتقي نظيره المقاولون العرب.

الزمالك سيستضيف نظيره المقاولون العرب عند التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

لاعبو المدرب البرتغالي فيريرا قد استهلوا مشوارهم بالبطولة بالفوز بهدفين نظيفين على نظيرهم سيراميكا كليوباترا فيما خسر فريق المقاولون العرب مباراته الأولى بهدفين نظيفين على يد زد.

ويضع المدرب البرتغالي ولاعبوه عدة أهداف لهم من المباراة نستعرضها خلال السطور التالية:

1) مواصلة الانتصارات

يسعى لاعبو الزمالك تحت قيادة فيريرا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالدوري لاكتساب الثقة أكثر وبثها لدى جماهيرهم لتأكيد أن النظام الجديد لقطاع الكرة بالنادي يسير على الطريق الصحيح ولمنع حدوث انتقادات مبكرة للفريق تؤثر على مشواره في الموسم.

2) المزاحمة على الصدارة

الزمالك يحتل بعد منافسات اليوم الثاني من الدوري المركز السادس برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن كل من بيراميدز، مودرن سبورت، زد و الأهلي أصحاب المراكز من الخامس للثاني على الترتيب ولكنهم خاضوا مباراة الجولة الثانية لذا فوز الزمالك سيجعله يصل للنقاط 6 ويزاحم المصري على الصدارة.

3) تجربة وجوه جديدة

يسعى فيريرا لتجربة عدد آخر من الصفقات الصيفية التي تم إبرامها خاصة بعد استبعاده المهاجم التونسي سيف الجزيري لأسباب فنية بجانب استبعاد الجناح الأنجولي شيكوبانزا.

قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب ضمت الجناح الأيمن البرازيلي خوان ألفينا في أول ظهور له كما عاد المهاجم عمر ناصر والجناح الأيسر أحمد شريف بعدما تم استبعادهما المباراة الماضية كما يتواجد الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وعبدالحميد معالي وآدم كايد بجانب محمد إسماعيل.

وهو التحدي الذي سيكون أمام فيريرا حتى لا يتأثر الفريق على المستوى الفني بالوافدين الجديد.