مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة
القاهرة - مصراوي
تستكمل اليوم السبت، الموافق 16 أغسطس، مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.
وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الزمالك الزمالك والمقاولون العرب، ومواجهة غزل المحلة وسموحة.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
إنبي ضد وادي دجلة - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1
غزل المحلة ضد سموحة - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2
الزمالك ضد المقاولون العرب - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1
