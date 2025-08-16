القاهرة - مصراوي

تستكمل اليوم السبت، الموافق 16 أغسطس، مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الزمالك الزمالك والمقاولون العرب، ومواجهة غزل المحلة وسموحة.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

إنبي ضد وادي دجلة - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

غزل المحلة ضد سموحة - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الزمالك ضد المقاولون العرب - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1