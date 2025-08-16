زيزو يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي وفاركو بالدوري

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، في إطار بطولة الدوري المصري.

وشهدت مباراة الأهلي وفاركو، تألق كبير لأحمد سيد زيزو لاعب المارد الأحمر، الذي نجح في افتتاح سجله التهديفي مع الفريق، بعدما سجل هدفين في مباراة اليوم.

وحصد زيزو، جائزة أفضل لاعب في مباراة المارد الأحمر وفاركو بالدوري، التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

وكان زيزو انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادي الزمالك.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد استهل مشواره في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بالتعادل الإيجابي مع فريق مودرن سبورت بهدفين لكل فريق.

