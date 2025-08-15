حكم دولي سابق يكشف مفاجأة بخصوص هدف فاركو أمام الأهلي

كتب - يوسف محمد:

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد صحة هدف فريق فاركو في مرمى النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وشهدت مباراة الأهلي وفاركو العديد من الحالات التحكيمية المثير للجدل، ومن أبرزها لقطة هدف فاركو في مرمى النادي الأهلي والذي أحرزه اللاعب محمد فخري.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة: "هدف فاركو في مرمى الأهلي صحيح، الحكم كان يراجع الكرة ليست بسبب لمست اليد فقط، لكن بسبب احتمالية وجود خطأ في اللعبة من البداية على لاعب فاركو".

وأضاف: "الكرة مرتدة بشكل طبيعي ولاعب فاركو نجح في لعب الكرة، ليس هناك مخالفة في الهدف، قرار طاقم التحكيم وحكم الـ VAR باحتساب الهدف صحيح".

واختتم السيد تصريحاته: "حكام الـ VAR في مباراة الأهلي وفاركو اليوم، كان لهم دورًا كبيرًا، خاصة في ظل وجود أكثر من لعبة جدلية، مثل هدف الأهلي الذي تم إلغائه وكذلك هدف فاركو".

يذكر أن المارد الأحمر، كان قد تمكن من تحقيق الفوز اليوم، على حساب فريق فاركو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

