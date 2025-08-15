هدف الأهلي الأول في شباك فاركو (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالهدف الأول في شباك فاركو خلال المباراة التى تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للمارد الأحمر عن طريقة رأسية المهاجم محمد شريف الذي استلم عرضية متقنة من زميله محمد هاني، لتسكن الشباك في الدقيقة 10.

تشكيل الأهلي لمباراة فاركو

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

وكان الأهلي قد استهل الموسم الجاري من بطولة الدوري 2025/26 بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره موردن سبورت.