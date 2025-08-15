كتب - نهى خورشيد

تساءل خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن قرار المحكمة الكأس المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، بشأن قضية بطل الموسم الماضي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الجميع ينتظر حكم محكمة الكأس المحكمة الرياضية الدولية في قضية حسم الدوري سواء للأهلي أو بيراميدز".

وشهد موسم الدوري المصري 2024-2025 اندلاع أزمة كبرى بعدما انسحب الأهلي من قمة الدور الثاني أمام الزمالك، ما دفع رابطة الأندية لاعتباره مهزوماً وخصم 3 نقاط من رصيده، قبل أن تتراجع لجنة المسابقات عن العقوبة وتكتفي بالخسارة (0-3).

هذا القرار أثار اعتراض مجلس إدارة بيراميدز، الذي خسر اللقب بفارق نقطتين، ليتقدم بشكوى لـ (الكأس) مطالباً بإعادة النقاط ومنحه اللقب.

وتتمسك الرابطة بموقفها مستندة إلى بند القوة القاهرة، معتبرة أن عدم استقدام الحكام الأجانب ظرف طارئ، بينما يصر بيراميدز على أن التراجع عن العقوبة خالف اللوائح.