مفاضلة و4 تغييرات.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني، خويه ريبيرو، على تشكيل مواجهة فاركو بالدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر "لمصرواي" إن المدرب الإسباني سيدفع بمحمد الشناوي بدلا من شوبير، وأشرف داري وكريم فؤاد وكوكا بدلا من ياسر إبراهيم وشكري وأحمد رضا.

وأوضح المصدر أن ريبيرو يفاضل بين أشرف بن شرقي ومحمد مجدى أفشة في مركز صناعة اللعب، من أجل مجاورة كوكا ومحمد علي بن رمضان.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسين مرعي - كريم فؤاد.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد علي بن رمضان - أشرف بنشرقي (محمد مجدي أفشة).

الهجوم: محمد شريف - محمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.