يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة، مباراة هامة أمام نظيره فاركو، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري، باحثا عن فوزه الأول في البطولة.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فاركو اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري.

وكان الأهلي اختتم تدريباته الجماعية مساء أمس الخميس الموافق 14 أغسطس الجاري، الذي حرص خلالها ريبيرو على وضع الخطة التي سيخوض بها مباراة الغد أمام فاركو بالدوري.

وكشف مصدر أن المدير الفني الإسباني للمارد الأحمر خوسيه ريبيرو، يميل إلى إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق في مباراة اليوم عن المباراة الماضية أمام مودرن، وسط محاولات من المدرب العام عماد النحاس، لإقناعه بمشاركة أليو ديانج أساسيا في اللقاء.

وأكد المصدر ذاته أن ريبيرو يفاضل حاليا، بين الثنائي محمد مجدى أفشة وأشرف بن شرقي، للبدء بأحدهما في مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن يدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي وكريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: وأشرف بن شرقي أو محمد مجدى أفشة، أحمد سيد زيزو ومحمد شريف.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق فوزه الأول في الموسم الحالي بالدوري، بعدما استهل مشواره في بطولة الدوري المصري الموسم الحالي 2025-2026، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع نظيره فاركو.

