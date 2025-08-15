مباريات الأمس
إعلان

حامد حمدان يشارك الجماهير رسالة حزينة ووالدته تواسيه (صورة)

12:15 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
    حامد حمدان
    عدي الدباغ وحامد حمدان
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
    حامد حمدان مع بتروجيت
    حامد حمدان مع بتروجيت
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
    حامد حمدان مع بتروجيت
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
كتب- محمد عبدالهادي:

نشر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، منشورًا غامضًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع نادي بتروجيت ورفض الانتقال للزمالك.

وشارك اللاعب متابعيه صورة له بقميص منتخب فلسطين وأرفق بها عبارة:"إن الله عادلٌ سيؤتي كُل ذي حقٍ حقه ولو بعد حين.

هذا المنشور أثار تفاعل الجماهير، التي ربطته بفشل انتقاله للزمالك في الميركاتو الصيفي، بعدما أعلن شقيقه رغبته المطلقة في ارتداء قميص الفارس الأبيض.

من جانبه، علقت والدة اللاعب حامد حمدان على المنشور حيث كتبت: "ونعم بالله فوض امرنا الى الله يا حبيبى يما وهو حسبك ونعم الوكيل"، ليرد هو عليها قائلًا :"و نعم َ بالله يا حبيبه العُمر".

حامد حمدان والدة حامد حمدان الزمالك بتروجيت
