حامد حمدان يشارك الجماهير رسالة حزينة ووالدته تواسيه (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

نشر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، منشورًا غامضًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع نادي بتروجيت ورفض الانتقال للزمالك.

وشارك اللاعب متابعيه صورة له بقميص منتخب فلسطين وأرفق بها عبارة:"إن الله عادلٌ سيؤتي كُل ذي حقٍ حقه ولو بعد حين.

هذا المنشور أثار تفاعل الجماهير، التي ربطته بفشل انتقاله للزمالك في الميركاتو الصيفي، بعدما أعلن شقيقه رغبته المطلقة في ارتداء قميص الفارس الأبيض.

من جانبه، علقت والدة اللاعب حامد حمدان على المنشور حيث كتبت: "ونعم بالله فوض امرنا الى الله يا حبيبى يما وهو حسبك ونعم الوكيل"، ليرد هو عليها قائلًا :"و نعم َ بالله يا حبيبه العُمر".