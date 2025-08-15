مباريات الأمس
خالد الغندور ينتقد ثروت سويلم بسبب مراقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت

12:07 ص الجمعة 15 أغسطس 2025

الإعلامي خالد الغندور

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، انتقادًا لاذعًا لثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة وأزمة عقوبات الجولة الأولى للدوري.

وكان ثروت سويلم قد صرح في وقت سابق أنه لم يوقع عقوبات على جماهير الأهلي على غرار الزمالك بعد سباب الجماهير، بسبب أن مراقب المباراة لم يثبت ذلك في تقريره.

في هذا السياق كتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي "فيسبوك": "الصديق العزيز اللواء ثروت سويلم

لم نعاقب جمهور الأهلي بسبب أن مراقب المباراة لم يكتب في تقريره الواقعة طيب يا تري هتعاقب المراقب اللي قصر في عمله و لا مش مهم؟".

كما كتب الغندور: "احنا في بداية دوري اتمني ما سمعش كلمة المراقب ما كتبش في تقريره خصوصا في أحداث واضحة و مسموعة و متشافة للجميع".

وأضاف: "المباريات القادمة كثيرة لو عايزين مبدأ العدالة يكون لجميع الفرق و مبدأ العقاب يبقى على أي فريق يخطيء".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور ثروت سويلم الأهلي الأهلي ومودرن سبورت
