كتب - يوسف محمد:

اختتمت منذ قليل مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بمباراة جمعت بين فريقي المصري البورسعيدي وطلائع الجيش وانتهت لصالح المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشهدت مباريات اليوم الخميس من الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، إقامة أربع مباريات، حيث حسم التعادل السلبي مباراة زد وسيراميكا كليوباترا، فيما حقق فريق مودرن سبورت الفوز على حساب الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلى الجانب الآخر، حقق فريق بيراميدز الفوز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل، فيما حقق المصري الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

جدول ترتيب الدوري المصري، عقب نهاية مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية كالتالي:

1- المصري، مباراتين، 6 نقاط

2- زد، مباراتين، 4 نقاط

3- فيوتشر، مباراتين، 4 نقاط

4- بيراميدز، مباراتين، 4 نقاط

5- الزمالك، مباراة وحيدة، 3 نقاط

6- الجونة، مباراة وحيدة، 3 نقاط

7- الأهلي، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة

8- سموحة، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة

9- إنبي، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة

10- غزل المحلة، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة

11- بتروجيت، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة

12- البنك الأهلي، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة

13- فاركو، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة

14- وادي دجلة، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة

15- الإسماعيلي، مباراتين، نقطة وحيدة

16- سيراميكا كليوباترا، مباراتين، نقطة وحيدة

17- طلائع الجيش، مباراتين، نقطة وحيدة

18- حرس الحدود، دون أي مباراة، دون رصيد من النقاط

19- كهرباء الإسماعيلية، مباراة وحيدة، دون نقاط

20- المقاولون العرب، مباراة وحيدة، دون نقاط

21- الاتحاد السكندري، مباراتين، مباراتين، دون نقاط

