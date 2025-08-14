مباريات الأمس
الأهلي يعلن إصابة لاعبه وغيابه عن مواجهة فاركو رسميا

05:21 م الخميس 14 أغسطس 2025

فريق الأهلي

كتب- مصراوي:

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع ‏الفريق، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى.

ويواجه الأهلي نظيره فاركو، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف جاب الله أن اللاعب تأكد غيابه عن مباراة الفريق أمام فاركو، المقرر لها غدًا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وأشار طبيب الأهلي إلى أن ياسر إبراهيم سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري ‏لحين اكتمال جاهزيته الطبية. ‏

وكان الأهلي تعادل مع مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.

الأهلي ياسر إبراهيم أخبار الأهلي النادي الأهلي
