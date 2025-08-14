مباريات الأمس
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

"لسه معملناش حاجه".. فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاولون

02:18 م الخميس 14 أغسطس 2025

نادي الزمالك

background

كتب- محمد خيري:
يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بعد غدا السبت، على استاد القاهرة الدولي، في الدولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك نجح في تحقيق فوزًا مثيرًا وثمينًا بهدفين دون رد على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في لقاء الذي أُقيم على ملعب "هيئة قناة السويس" في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري نسخة موسم 2025-2026.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، يجهز اللاعبين بكل قوة من أجل الظهور بشكل جيد أمام المقاولون، والاستمرار في الانتصارات.

وأوضح المصدر، أن فيريرا حذر اللاعبين من التهاون، والإفراط في فرحة الفوز خلال المباراة الأولى، مؤكدا أن ما حدث مجرد بداية لا تعبر عن أي شيء، والأهم حاليا هو الاستمرارية.

وأضاف المصدر، أن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم أداء مميز في مباراة السبت، وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير.




نادي الزمالك المقاولون فيريرا
