"مستوحى من معالم العاصمة الإدارية".. تغيير تصميم جائزة رجل المباراة بالدوري المصري

11:57 ص الخميس 14 أغسطس 2025
كتب- محمد خيري:

كشف ياسر عسكر المسئول الرياضي لشركة نايل راعي الدوري المصري تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة، لتأتي هذه المرة بشكل مستوحى من أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة تايكون تاور، أعلى فندق في أفريقيا.

ويُعد Nile Business City تحفة معمارية تضم أعلى فندق في أفريقيا، وأعلى مبنى إداري لقطاع خاص، فضلًا عن كونه يضم أعلى "توين تاورز" في القارة.

وأوضح "عسكر"، أن المشروع الفريد يضم 4 أبراج ، ليصبح علامة مميزة على أفق العاصمة الإدارية.

وأكد عسكر، في تصريحات صحفية، أن اختيار هذا التصميم الجديد يأتي تكريمًا للإنجازات المعمارية المصرية، حيث يرمز شكل الجائزة إلى الريادة في بناء ناطحات السحاب، بقيادة شركة نايل للتطوير العقاري، رواد المشروعات العملاقة في مصر وأفريقيا، وذلك بالشراكة مع الشركة المتحدة للرياضة ورابطة الأندية المصرية.

الدوري المصري دائزة رجل المباراة دوري نايل أخبار الرياضة
