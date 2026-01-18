إعلان

أستاذ قانون دستوري: ثقة البرلمان ركن أساسي لاستمرار الحكومة في أداء مهامها

كتبت- داليا الظنيني:

07:20 م 18/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن حصول أي حكومة على ثقة مجلس النواب يُعد الركن الأساسي لاستقرارها واستمرارها في أداء مهامها الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تمثل الإطار القانوني الذي يمنحها الشرعية لممارسة اختصاصاتها الكاملة.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن بقاء الحكومة مرهون باستمرار هذه الثقة، مما يعكس مبدأ التوازن والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية في النظم الديمقراطية.

وتابع فوزي أن أي استحقاق برلماني جديد يخلق واقعًا دستوريًا مختلفًا، حيث يتعين على الحكومة القائمة، أو أي حكومة تُشكل بعد الانتخابات، أن تتقدم للحصول على ثقة المجلس المنتخب حديثًا.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن هذه الآلية تضمن احترام إرادة الناخبين وتؤكد خضوع السلطة التنفيذية للرقابة الشعبية ممثلة في البرلمان.

وأشار إلى أن الدستور المصري منح رئيس الجمهورية مرونة وحزمة من الخيارات الدستورية في حال تقدم الحكومة باستقالتها، تشمل قبول الاستقالة وتكليف شخصية جديدة، أو إعادة تكليف رئيس الوزراء السابق نفسه بتشكيل الوزارة، أو اختيار شخصية أخرى لتولي المهمة، على أن تعرض كل حكومة جديدة تشكيلتها على البرلمان للحصول على ثقته، مؤكدًا أن هذه الآليات مصممة للحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب ثقة البرلمان صلاح فوزي الحكومة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
حوادث وقضايا

"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا