أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن حصول أي حكومة على ثقة مجلس النواب يُعد الركن الأساسي لاستقرارها واستمرارها في أداء مهامها الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تمثل الإطار القانوني الذي يمنحها الشرعية لممارسة اختصاصاتها الكاملة.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن بقاء الحكومة مرهون باستمرار هذه الثقة، مما يعكس مبدأ التوازن والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية في النظم الديمقراطية.

وتابع فوزي أن أي استحقاق برلماني جديد يخلق واقعًا دستوريًا مختلفًا، حيث يتعين على الحكومة القائمة، أو أي حكومة تُشكل بعد الانتخابات، أن تتقدم للحصول على ثقة المجلس المنتخب حديثًا.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن هذه الآلية تضمن احترام إرادة الناخبين وتؤكد خضوع السلطة التنفيذية للرقابة الشعبية ممثلة في البرلمان.

وأشار إلى أن الدستور المصري منح رئيس الجمهورية مرونة وحزمة من الخيارات الدستورية في حال تقدم الحكومة باستقالتها، تشمل قبول الاستقالة وتكليف شخصية جديدة، أو إعادة تكليف رئيس الوزراء السابق نفسه بتشكيل الوزارة، أو اختيار شخصية أخرى لتولي المهمة، على أن تعرض كل حكومة جديدة تشكيلتها على البرلمان للحصول على ثقته، مؤكدًا أن هذه الآليات مصممة للحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة.