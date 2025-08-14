مباريات الأمس
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

خالد الغندور: الأهلي أضعف فريق في الموسم الحالي لهذه الأسباب

06:21 ص الخميس 14 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

صرح خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أن النادي الأهلي سيكون أضعف هذا الموسم رغم امتلاكه عددا كبيرا من النجوم، وذلك خلال مشاركته في برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر.

وقال الغندور، ردا على سؤال حول الفريق صاحب التشكيلة الأقوى في الدوري المصري:"رغم أن الأهلي يملك عددا كبيرا من النجوم، إلا أنني أراه أضعف هذا الموسم، لأن كثرة النجوم قد تخلق مشكلات فنية وتؤثر على الأداء الجماعي للفريق".

وعقب الحارس الدولي السابق عصام الحضري، الذي شارك في نفس الحلقة، قائلا:"الأهلي يملك أقوى قائمة في الدوري المصري هذا الموسم، والأسماء الموجودة تمنحه أفضلية كبيرة".

ورد الغندور على هذا الرأي قائلا:"النجوم وحدها لا تصنع الفارق، على سبيل المثال، كيليان مبابي، أغلى لاعب في العالم، لم يحقق بطولات مع ريال مدريد أو حتى مع باريس سان جيرمان رغم وجود نجوم كبار إلى جانبه مثل ميسي، الأمر لا يقاس بالأسماء بل بالأداء داخل الملعب".

واختتم الغندور حديثه:"إذا كان الأهلي يملك أقوى سكواد، فكيف تعادل مع مودرن سبورت"، في إشارة إلى أن الأداء، وليس الأسماء، هو ما يصنع الفارق في المنافسات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور عصام الحضري سيف زاهر الأهلي الأهلي اليوم
