موعد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

06:33 ص الخميس 14 أغسطس 2025
    فريق بيراميدز
    فريق بيراميدز
    فريق بيراميدز
    فريق بيراميدز
القاهرة - مصراوي

تنطلق اليوم الخميس، الموافق 14 أغسطس، مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024، وسط ترقب جماهيري كبير.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء بيراميدز أمام الإسماعيلي، ومواجهة الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

زد ضد سيراميكا كليوباترا - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

طلائع الجيش ضد المصري - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد الإسماعيلي - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

