مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

هل يشتكي أحمد عبدالقادر الأهلي للفيفا؟.. مصدر مقرب يجيب

02:55 ص الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 15 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 15 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 15 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 15 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبدالقادر - الأهلي
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 15 صورة
    الأهلي صنداونز أحمد عبدالقادر
  • عرض 15 صورة
    الأهلي فيوتشر أحمد عبدالقادر
  • عرض 15 صورة
    الأهلي الترجي أحمد عبدالقادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبدالقادر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي، حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الماضية، وذلك على خلفية أزمته الأخيرة ورغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

في هذا السياق، كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة رغبة اللاعب أحمد عبد القادر في تقديم شكوى ضد النادي الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مصدر مقرب من اللاعب أحمد عبد القادر في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "اللاعب لا يعلم سبب الهجوم عليه، هو يتدرب حسب البرنامج الموضوع له من الجهاز الفني للنادي الأهلي".

وأضاف: "اللاعب لم يفكر في شكوى الأهلي لا من قريب ولا من بعيد، كما أنه يحصل على راتبه بانتظام ولم يُنهي فترة إعداده بعد الإصابة حتى الآن".

واختتم: "عبدالقادر سيعود قريبًا للتدريبات الجماعية واللاعب تحت أمر الأهلي، سوق الانتقالات انتهى واللاعب يركز في الوقت الحالي على العودة بقوة وإثبات نفسه للجهاز الفني".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبدالقادر الأهلي خالد الغندور أزمة أحمد عبدالقادر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان