“بعبارة أنتِ نسائى الأربع".. هدية خاصة من حسام عبدالمجيد إلى زوجته

02:35 ص الخميس 14 أغسطس 2025
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (7)
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (3)
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (1)
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (6)
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (8)
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (5)
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (4)
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (2)
كتب- نهى خورشيد:

شاركت ملك زوجة حسام عبدالمجيد نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيها بصورة من هديته لها.

ونشرت ملك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة أربع خواتم"ذهب" مع عبارة "أنت نسائى الأربع"، لتوجه له رسالة:"بحبك".

وكان الثنائي احتفلا بعقد قرانهما يوم 31 يوليو الماضي، في حفل شهد حضور نجم القلعة البيضاء وأصدقائهم.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة حسام عبدالمجيد حسام عبدالمجيد الزمالك المقاولون العرب
