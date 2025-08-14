“بعبارة أنتِ نسائى الأربع".. هدية خاصة من حسام عبدالمجيد إلى زوجته

كتب- نهى خورشيد:

شاركت ملك زوجة حسام عبدالمجيد نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيها بصورة من هديته لها.

ونشرت ملك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة أربع خواتم"ذهب" مع عبارة "أنت نسائى الأربع"، لتوجه له رسالة:"بحبك".

وكان الثنائي احتفلا بعقد قرانهما يوم 31 يوليو الماضي، في حفل شهد حضور نجم القلعة البيضاء وأصدقائهم.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.