هل قرر الزمالك بيع أحمد فتوح؟.. إعلامي يكشف مستجدات أزمته الأخيرة

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد كواليس آخر مستجدات أزمة اللاعب أحمد فتوح الأخيرة، وذلك بعد استبعاده من المشاركة في المباريات وخوض تدريبات منفردة على خلفية العقوبة الموقعة عليه.

وكان نادي الزمالك قد قرر في وقت سابق توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، وتحويل اللاعب للتحقيق على خلفية ظهوره في إحدي حفلات الساحل الشمالي.

في هذا السياق، كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر قناة أون تايم سبورت، آخر مستجدات الأمة قائلًا: " أحمد فتوح يخضع خلال الفترة الحالية لبرنامج تدريبي وتأهيلي خاص، بهدف تقييم حالته الفنية والبدنية، ومعرفة مدى التزامه بعد أزمته الأخيرة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق".

وأوضح عبدالجواد أن فتوح قد أظهر التزامًا كبيرًا وانضباطًا واضحًا خلال المرحلة الماضية، إلا أن تدريباته كانت تتم بشكل منفصل عن التدريبات الجماعية للفريق، خاصة وأن الزمالك يؤدي مرانه في الفترة الحالية على ملعب الكلية الحربية، بعيدًا عن مقر النادي.

وأشار إلى أن المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، اتخذ مؤخرًا قرارًا بعودة فتوح إلى مكان التدريبات، على أن يخوض تدريبات فردية تحت أعين الجهاز الفني، دون الاندماج في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يستمر تقييم فتوح خلال الأيام المقبلة، حيث ستكون عودته للتدريبات الجماعية مرهونة بإثبات التزامه الكامل أمام المدير الفني، وفي حال نال ثقته، سيتم تجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات الرسمية أما في حال عدم انضباطه وعدم اقتناع المدرب به سيتم التفكير جديًا في عرضه للبيع".

وأكد عبدالجواد في ختام تصريحاته أن فتوح لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراتي الزمالك القادمتين أمام المقاولون العرب ومودرن سبورت، نظرًا لعدم اكتمال جاهزيته البدنية والفنية حتى الآن.