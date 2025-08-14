الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة المارد الأحمر أمام فريق فاركو، المقرر إقامتها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمد معروف ويعاونه كلا من سامي هلهل وعدي عيد.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو كالتالي:

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: سامي هلهل

حكم مساعد ثاني: عدي عيد

حكم رابع: هيثم عثمان

حكم تقنية الفيديو: وائل فرحان

حكم فيديو مساعد: يوسف البساطي

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

وكان الأهلي وقع في فخ التعادل أمام مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز "دوري نايل".

