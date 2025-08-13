كتب- محمد عبدالهادي:

تصاعدت في الفترة الأخيرة، أزمة اللاعب أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي، وذلك بعد أنباء اتجاهه للفيفا وطلبه فسخ التعاقد مع الفريق، نتيجة ابتعاده عن المشاركة وخروجه من حسابات المدير الفني للأهلي خوسيه ريبيرو.

منذ عودة أحمد عبدالقادر من قطر القطري، لم ينضم اللاعب للفريق سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو المعسكر التحضيري للموسم الجديد في تونس وآخرها مباراة الافتتاح بالدوري، وسط أنباء عن نيته الاتجاه للفيفا وفسخ تعاقده مع الأهلي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، القصة الكاملة لأزمة أحمد عبدالقادر مع الأهلي من البداية للنهاية كالتالي:

1- البداية كانت بعودة أحمد عبد القادر إلى صفوف الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته مع نادي قطر القطري، حيث قدم هناك مستويات مميزة أثارت توقعات جماهيرية وإعلامية بعودته للتشكيلة الأساسية.

لكن مع بداية فترة الإعداد، فوجئ اللاعب بفتور في الترحيب من الجهاز الفني، إذ أوضح المدير الرياضي محمد يوسف أن الجهاز لا يضمن له دورًا أساسيًا، وهو ما اعتبره اللاعب إشارة سلبية مبكرة.

2- استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية

مع اقتراب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية (يونيو 2025)، أبلغه محمد يوسف بقرار الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو باستبعاده من القائمة، مبررًا ذلك بوجود لاعبين أكثر جاهزية في مركزه مثل تريزيجيه، بن شرقي، وزيزو.

عبد القادر رد إعلاميًا بأنّه كان "جاهزًا تمامًا بدنيًا وفنيًا" ولم يكن مصابًا، معتبرًا أن القرار جاء دون مبرر فني مقنع، ما ولّد حالة من الغضب لديه.

3- تلميحات بالانتقال إلى الزمالك

تزامنًا مع استبعاده، خرج الإعلامي كريم حسن شحاتة بتصريحات تشير إلى وجود رغبة لدى عبد القادر في الانتقال إلى الزمالك ودخول مفاوضات غير رسمية معهم.

كما ألمح الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي وبرنامجه الإذاعي أن هناك محادثات بالفعل بين اللاعب والزمالك، مشيرًا أن عبدالقادر يرغب في فسخ تعاقده والانضمام للغريم التقليدي.

هذه الأنباء لم ينفها اللاعب صراحة، لكنها أيضًا لم تحظَ بتأكيد رسمي من الزمالك، ما أبقى الملف مفتوحًا أمام التكهنات.

4. رفض عروض الحزم السعودي وسيراميكا كليوباترا

خلال الميركاتو الصيفي، تلقى الأهلي عروضًا من نادي الحزم السعودي وسيراميكا كليوباترا للتعاقد مع اللاعب لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح وفشلت جميعها.

كشفت مصادر لمصراوي، أن اللاعب لم ينتقل لسيراميكا كليوباترا بسبب الاختلاف على المقابل المادي، بينما جاء فشل إنضمامه للحزم بسبب رغبة الأهلي في وضع بعض البنود التي تمنعه من الانتقال لفريق مصري خلال فترة التعاقد وهو ما رفضه اللاعب.

5. استبعاده من المشاركة ومعسكر الفريق

بعد تراكم الخلافات، جرى استبعاد عبد القادر من بعض المباريات وعدم ضمه لمعسكر الفريق الإعدادي، حيث غاب عن معسكر الفريق في تونس واكتفى بالتدريبات الفردية، كما لم ينضم للتدريبات الجماعية للفريق.

6. رفض التجديد والمطالبة بالرحيل أو فسخ العقد

منذ مايو 2025، أبلغ عبد القادر إدارة الأهلي برفضه تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2026، مفضلًا إما الرحيل النهائي أو البقاء حتى نهاية عقده دون تمديد.

الإعلامي كريم حسن شحاتة ذكر أن اللاعب طلب فسخ العقد بالتراضي والرحيل مجانًا، لكن عبد القادر خرج عبر حسابه على إنستجرام لينفي ذلك تمامًا، مؤكدًا التزامه بعقده وعدم طلبه الفسخ.

7. تلميحات شوبير باللجوء إلى الفيفا

مع استمرار الأزمة، لمح أحمد شوبير إلى احتمال لجوء اللاعب لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الأهلي، بسبب ما يصفه بحرمانه من المشاركة.

وحتى كتابة هذه السطور لم ينفي اللاعب الأنباء المترددة حول لجوئه للفيفا، ولا زال يخوض تدريبات منفردة وسط ترقب لموقفه مع الأهلي.