مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

48 64
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

قرار جديد من ريبيرو قبل مواجهة الأهلي أمام فاركو

05:43 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

ريبيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

قرر الإسباني خوسيه ريبيرو، تعديل موعد مران الفريق قبل مواجهة الجونة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره فاركو، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، قرر خوسيه ريبييرو تعديل موعد تدريبات الأهلي غدا الخميس، حيث سيقام في السادسة مساءً، ومن ثم يدخل الفريق معسكر مغلق استعدادا لمباراة فاركو.

وكان الأهلي تعادل مع مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريبيرو الأهلي أخبار الأهلي مباراة الأهلي وفاركو فاركو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة