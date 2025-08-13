قرار جديد من ريبيرو قبل مواجهة الأهلي أمام فاركو

كتب- مصراوي:

قرر الإسباني خوسيه ريبيرو، تعديل موعد مران الفريق قبل مواجهة الجونة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره فاركو، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، قرر خوسيه ريبييرو تعديل موعد تدريبات الأهلي غدا الخميس، حيث سيقام في السادسة مساءً، ومن ثم يدخل الفريق معسكر مغلق استعدادا لمباراة فاركو.

وكان الأهلي تعادل مع مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.