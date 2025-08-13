مباريات الأمس
"25 خالي".. تعرف على رقم قميص البرازيلي خوان ألفينا مع الزمالك

01:05 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا

كتب- محمد خيري:

يستعد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، للظهور الأول مع نادي الزمالك، خلال المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء.

واستقر البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، على أن يرتدي القميص رقم 33 مع الزمالك في المباريات.

وانتظم خوان ألفينا في مران الزمالك يوم الإثنين الماضي، عقب اجتيازه الكشف الطبي، ومن المنتظر أن يتواجد في قائمة مباراة المقاولون العرب.

وأشارت بعض الأنباء أن يرتدي خوان ألفينا القميص رقم 25، بعد رحيل أحمد سيد زيزو، ولكن اختار اللاعب في النهاية الرقم 33، ليظل الرقم 25 خالي هذا الموسم.

البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا الزمالك المقاولون العرب طولة الدوري المصري رقم قميص البرازيلي
