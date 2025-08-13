"قوية ورادعة".. وزارة الرياضة تعلق على عقوبات جماهير الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف محمد الشاذلي المتحدث بإسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة خضوع جميع الرياضيين لكشف المنشطات.

وقال الشاذلي في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "لا يوجد قرار رسمي بخضوع جميع جميع اللاعبين والمسؤولين والموظفين بالهيئات والاتحادات الرياضية لكشف المخدرات والمنشطات، ولكن هناك خطة يتم وضعها حاليا لتنفيذ هذا الأمر".

وأضاف: "الكشف لن يشمل اللاعبين فقط بل والمسؤولين والموظفين وهدفنا القضاء على هذه الظاهرة وسوف نبدأ من الأقسام الاخرى لحين الوصول لدوري المحترفين".

وتابع: "هناك ضوابط أيضا على سلوك الجماهير ورقابة من وزارة الشباب والرياضة وسوف يتم عمل خطة لتوعيتهم".

وواصل: "لابد من الاشادة وتحية رابطة الأندية على القرارات القوية التي تم اتخاذها للتصدي للخروج عن النص".

واختتم الشاذلي تصريحاته قائلا: "البعض يرى أن العقوبات على جماهير الزمالك ضعيفة ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن هناك لائحة يتم تطبيقها على الجميع".