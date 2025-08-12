مانشستر سيتي يعلن رحيل لاعب الفريق

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل جاك جريليش لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل الجناح الإنجليزي إلى إيفرتون على سبيل الإعارة لمدة موسم وحتى نهاية 2025/26، مع خيار أحقية الشراء بمبلغ 58 مليون يورو.

وانضم جاك إلى مانشستر سيتي قادما من أستون فيلا في موسم 2021/22، في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون يورو.

وشارك جريليش في 40 هدفا (سجل 17 هدفا، وقدم 23 تمريرة حاسمة) خلال 157 مباراة "9852 دقيقة" مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات.