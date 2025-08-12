مباريات الأمس
مانشستر سيتي يعلن رحيل لاعب الفريق

06:47 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

مانشستر سيتي (3)_1

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل جاك جريليش لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل الجناح الإنجليزي إلى إيفرتون على سبيل الإعارة لمدة موسم وحتى نهاية 2025/26، مع خيار أحقية الشراء بمبلغ 58 مليون يورو.

وانضم جاك إلى مانشستر سيتي قادما من أستون فيلا في موسم 2021/22، في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون يورو.

وشارك جريليش في 40 هدفا (سجل 17 هدفا، وقدم 23 تمريرة حاسمة) خلال 157 مباراة "9852 دقيقة" مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات.

مانشستر سيتي جاك جريليش إيفرتون إحصائيات جريليش
