مانشستر سيتي يعلن رحيل لاعب الفريق
كتب - محمد القرش:
أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل جاك جريليش لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وانتقل الجناح الإنجليزي إلى إيفرتون على سبيل الإعارة لمدة موسم وحتى نهاية 2025/26، مع خيار أحقية الشراء بمبلغ 58 مليون يورو.
وانضم جاك إلى مانشستر سيتي قادما من أستون فيلا في موسم 2021/22، في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون يورو.
وشارك جريليش في 40 هدفا (سجل 17 هدفا، وقدم 23 تمريرة حاسمة) خلال 157 مباراة "9852 دقيقة" مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات.
