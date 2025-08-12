مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

8 18
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

حسني عبدربه يشارك التصويت على سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي

04:55 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

حسني عبدربه

كتب- محمد خيري:

حرص حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي السابق، على المشاركة في الجمعية العمومية لقلعة الدراويش من أجل سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، برئاسة نصر أبو الحسن.

وتنعقد اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية غير العادية للنادي الإسماعيلي، بعد مطالبات العديد من أعضاء المجلس بسحب الثقة من مجلس الإسماعيلي.

وأدلى حسني عبد ربه بصوته في استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن.

وتتوافد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، من أجل التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن.

حسني عبدربه الإسماعيلي النادي الإسماعيلي نصر أبو الحسن
