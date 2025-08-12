حسني عبدربه يشارك التصويت على سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي

كتب- محمد خيري:

حرص حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي السابق، على المشاركة في الجمعية العمومية لقلعة الدراويش من أجل سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، برئاسة نصر أبو الحسن.

وتنعقد اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية غير العادية للنادي الإسماعيلي، بعد مطالبات العديد من أعضاء المجلس بسحب الثقة من مجلس الإسماعيلي.

وأدلى حسني عبد ربه بصوته في استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن.

وتتوافد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، من أجل التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن.