موقع عالمي يشير لاقتراب أحمد عبدالقادر من الدوري الليبي.. ما القصة؟

04:15 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

بات مصير اللاعب أحمد عبدالقادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبًا من الحسم بعد اقتراب رحيله للدوري الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الفترة الماضية توتر العلاقة بين اللاعب والنادي الأهلي، بعدما طلب عبدالقادر فسخ تعاقده ورحيله عن صفوف الفريق عقب خروجه من حسابات المدير الفني.

وفي هذا السياق، كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في الإحصائيات الرياضية أن أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، بات على أعتاب الانتقال إلى أهلي طرابلس الليبي، بنسبة تُقدر بنحو 80%.

وكان عبدالقادر قد تلقي عرضا رسميًا من الحزم السعودي في الميركاتو الجاري ولكن الصفقة توقفت بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي.

