الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة

كتب- محمد خيري:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة الطائرة “رجال”، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أحمد رمضان الجيزاوي – مدير فني

محمد عبد المنعم – مدرب عام

أحمد عوض – مساعد مدرب

أحمد شعلان – مدير الفريق

محمد أكمل – استشاري عظام

إسلام الحوش – دكتور علاج طبيعي

شادي فهيم – محلل بيانات

خالد خفاجة – أخصائي تأهيل وتدليك

سعيد أبو العلا – مسئول مهمات الفريق