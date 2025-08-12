مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

8 18
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة

03:35 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة الطائرة “رجال”، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أحمد رمضان الجيزاوي – مدير فني

محمد عبد المنعم – مدرب عام

أحمد عوض – مساعد مدرب

أحمد شعلان – مدير الفريق

محمد أكمل – استشاري عظام

إسلام الحوش – دكتور علاج طبيعي

شادي فهيم – محلل بيانات

خالد خفاجة – أخصائي تأهيل وتدليك

سعيد أبو العلا – مسئول مهمات الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار
لن نفرط.. رسائل حاسمة من السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل - "كل ما قاله الرئيس"
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق