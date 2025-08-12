مباريات الأمس
"الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

03:17 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

جماهير الزمالك

كتب- محمد خيري:
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وكشفت شركة تذكرتي عن أسعار التذاكر كالتالي: المقصورة: 300 جنيه، والدرجة الأولى: 200 جنيه، والدرجة الثالثة : 75 جنيه.

وكان نادي الزمالك نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، أحرزهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد هيئة قناة السويس الجديد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير الزمالك مباراة الزمالك والمقاولون العرب الدوري المصري الممتاز شركة تذكرتي
