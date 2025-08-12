15 صورة ترصد ظهور يانيك فيريرا بنيولوك جديد

كتب- محمد عبدالهادي:

ظهر المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بنيولوك جديد لفت أنظار جماهير القلعة البيضاء.

ونشر فيريرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو قصير، ظهر خلاله بإطلالة مختلفة عن المعتاد.

فيريرا خاض الجمعة الماضية، أول مبارياته الرسمية مع الزمالك أمام فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز.

ونجح فيريرا في قيادة الزمالك لتحقيق الفوز بثنائية نظيفة، ويستعد لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الثانية يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

