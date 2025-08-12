مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

15 صورة ترصد ظهور يانيك فيريرا بنيولوك جديد

02:41 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)_1
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (4)_4
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (5)_5
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (6)_6
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (7)_7
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (8)_8
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (9)_9
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)_3
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (12)_12
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (13)_13
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (14)_14
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (15)_15
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (11)_11
  • عرض 15 صورة
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)_2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

ظهر المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بنيولوك جديد لفت أنظار جماهير القلعة البيضاء.

ونشر فيريرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو قصير، ظهر خلاله بإطلالة مختلفة عن المعتاد.

فيريرا خاض الجمعة الماضية، أول مبارياته الرسمية مع الزمالك أمام فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز.

ونجح فيريرا في قيادة الزمالك لتحقيق الفوز بثنائية نظيفة، ويستعد لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الثانية يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا:
بالتزامن مع أنباء فسخ تعاقده.. رسالة غامضة من كهربا (صورة)

"بينها 3 ملايين إعلانات".. الكشف عن القيمة المالية لتجديد عقد إيهاب أمين مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نيولوك يانيك فيريرا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق