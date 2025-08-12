مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

وعد خاص من فيريرا لـ عدي الدباغ قبل مواجهة المقاولون

01:08 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

عدي الدباغ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي جمال الغندور، إن البلجيكي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، منح الفلسطيني عدي الدباغ وعد خاص بالمشاركة في جزء من مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب بعد ظهوره بشكل مميز في التدريبات الأخيرة للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الدباغ ظهر بمستوى مميز في التدريبات الأخيرة لنادي الزمالك والمدرب البلجيكي قرر تحفيز اللاعب بوعده بالمشاركة في جزء من المباراة المقبلة".

واختتم: "الدباغ غاب عن مباراة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بسبب وصوله مصر قبل المباراة بوقت قصير ولم يتدرب كثيرًا مع الفريق قبل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ وعد خاص من فيريرا لعدي الدباغ عدي الدباغ قبل مواجهة المقاولون مباراة الزمالك والمقاولون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق