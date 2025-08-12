وعد خاص من فيريرا لـ عدي الدباغ قبل مواجهة المقاولون

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي جمال الغندور، إن البلجيكي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، منح الفلسطيني عدي الدباغ وعد خاص بالمشاركة في جزء من مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب بعد ظهوره بشكل مميز في التدريبات الأخيرة للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الدباغ ظهر بمستوى مميز في التدريبات الأخيرة لنادي الزمالك والمدرب البلجيكي قرر تحفيز اللاعب بوعده بالمشاركة في جزء من المباراة المقبلة".

واختتم: "الدباغ غاب عن مباراة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بسبب وصوله مصر قبل المباراة بوقت قصير ولم يتدرب كثيرًا مع الفريق قبل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا".