"أرجو التوقف الزمالك ليس بعيد".. أيمن الرمادي يوجه رسالة قوية لهؤلاء

كتب- محمد خيري:

وجه أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة لبعض الأشخاص، بسبب الزج باسمه في الكثير من الأقاويل على حد قوله.

وكتب أيمن الرمادي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرجوا من جميع أخواني في مواقع التواصل الاجتماعي عدم الزج باسمي في إبداء أي رأي يخص فريق أو لاعب وخصوصآ نادي الزمالك".

وأضاف: "فقد تابعت بعض الأخوه يكتبوا على لساني أنني أرشح لاعب بعينه ليكون كابتن للفريق أو أي شيء من هذا القبيل هذا الكلام عار تماما من الصحة".

وأكمل: "وليعلم الجميع أنني أحترم إدارة الفريق ابتداءا من مجلس الأداره ومرورآ بالمدير الرياضي السيد جون إدوارد والكابتن عبدالناصر محمد فجميعهم محل تقدير وأحترام وهم أهل لذلك ولا يحق لي أن أبدي رأيي في أي أمر يخص الفريق إلا لو طلب مني لكني كوني أتبرع بإبداء رأيي في أمور إدارية أو فنية فهذا لايليق بي أو بنادي الزمالك ولو عندي وجهة نظر أو رأي لمصلحة الفريق سوف أطرحها باحترام وحب لأن جمهور الزمالك العظيم الوفي يستحق منا جميعآ مساندة الفريق".

وأكمل: "أما بخصوص كابتن الفريق فلم يجد الفريق أفضل ولا أحسن من الكابتن الحالي عمر جابر وهو يعلم مدى حبي وتقديري له كما أنني أحب كل أفراد الفريق والفريق به مجموعة كبيرة ممكن أن تعد في المستقبل ليكونوا قادة ولابد أن يتعلموا الآن من شخصية قائدهم المحترم عمر جابر".

وشدد: "أخيرا أنا غير مسئول نهائي عن أي فرد ينقل كلام علي لساني فأنا لست ببعيد عن نادي الزمالك ولو عندي رأي سوف أضعه علي صفحتي لو شعرت أن هذا الرأي يفيد الفريق على أن يكون هذا الرأي يجمع ولا يفرق وأرجو من الجميع أن لا ينقلوا أي شييء على لساني جزاكم الله خيرآ".