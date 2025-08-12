"هات الفلوس اللي عليك بسرعة".. رد عاجل من الزمالك على شكوى زيزو

كتب- محمد خيري:

رد نادي الزمالك على الشكوى التي تقدم بها أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق، والحالي للنادي الأهلي، للحصول على مستحقاته.

وتقدم زيزو بشكوى في الفترة الماضية، ضد نادي الزمالك، في لجنة شؤون اللاعبين، مطالبا بالحصول على مستحقاته المتبقية بقيمة 84 مليون جنيه.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن نادي الزمالك رد على مطالب اللاعب بمستحقاته مؤكدا أنه مديون للنادي ويطالبه بسرعة سداد مبالغ نسبة الإعلانات التي قام بها خلال فترة سريان عقده مع الزمالك، وفقاً لما هو منصوص عليه في العقد بين الطرفين.

وكان اتحاد الكرة أخطر نادي الزمالك، بتحديد يوم 14 يوليو موعداً لجلسة الاستماع في لجنة شؤون اللاعبين في شكواه ضد أحمد سيد زيزو.

جدير بالذكر، أن زيزو انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في بداية الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، وشارك مع المارد الأحمر في النسخة الأخيرة لبطولة كأس العالم للأندية