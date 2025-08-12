كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

وكان الأهلي وقع في فخ التعادل في مباراة الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري أمام مودرن سبورت، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو

ومباراة الأهلي وفاركو المقبل، هى المواجهة رقم 11 التي تجمع بين الفريقين معا، حيث سبق أن تواجها من قبل في 10 مباريات بمختلف المسابقة.

وخلال 10 مباريات سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في مباريات وتعادل في مثلهما.

ونجح لاعبو المارد الأحمر في تسجيل 21 هدفا في مرمى فريق فاركو، فيما تلقت شباكهم 9 أهداف فقط.

ويتقاسم الثلاثي وسام أبو علي، إمام عاشور وحسين الشحات، صدارة ترتيب هدافي مواجهات الفريقين معا عبر التاريخ.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين معا، في بطولة الدوري المصري، فإننا نجد الفريقين تواجها معا في 8 لقاءات من قبل، حقق الأحمر خلالهم 6 انتصارات وتعادل في مباراتين ولم يتلق أي هزيمة أمام فاركو في الدوري.

وتعود أعلى نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين معا، إلى نتيجة الدور الثاني بالدوري المصري الموسم الماضي، 2024-2025، الذي تمكن خلاله المارد الأحمر من الفوز بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

سخرية بسبب المجاملات.. تصريحات قوية من نجم الزمالك السابق بخصوص تنظيم الدوري المصري



وجه جديد في تدريبات الزمالك لمباراة المقاولون.. وترحيب خاص من اللاعبين به





