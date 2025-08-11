مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق يكشف عن صعوبة سيواجهها فاركو أمام الأهلي

11:41 م الإثنين 11 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سامي الشيشيني 2_3
  • عرض 10 صورة
    سامي الشيشيني
  • عرض 10 صورة
    رئيس نادى أسوان يستقبل كابتن سامى الشيشينى
  • عرض 10 صورة
    كابتن سامى الشيشينى
  • عرض 10 صورة
    سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد مودرن سبورت (2)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد مودرن سبورت (4)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد مودرن سبورت (3)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد مودرن سبورت (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سامي الشيشيني، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي ونجم الزمالك السابق، إن فريق فاركو سيواجه صعوبة حين يلتقي بنظيره الأهلي.

ويلتقي فريق فاركو نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وعلل الشيشيني رأيه خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت اليوم الإثنين بقوله:"فاركو افتقد جزءًا كبيرًا جدًا من ثقل الفريق برحيل بعض اللاعبين وبالتالي سيواجه صعوبة عند مواجهة الأهلي".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه يعتقد أن تشكيل الأهلي سيشهد بعض التغييرات التي قد تصل إلى 4 لاعبين مقارنة بتشكيل المباراة الأولى أمام مودرن سبورت.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الأولى بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت، فيما تعادل فريق فاركو سلبيًا مع إنبي.

ونوه الشيشيني كذلك إلى أن فريق الزمالك سيواجه صعوبة خلال مباراته في الجولة الثانية يوم السبت المقبل أمام نظيره المقاولون العرب.

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بقوله:"في بعض الأوقات يفاجئ الزمالك جماهيره، فلجماهير في البداية لم تكن واثقة في الفريق، لكن بعد الفوز الأول سيكون هناك دفعة معنوية وسيكون حافز لتواجد الجماهير في المباريات القادمة".

وفاز الزمالك بثنائية نظيفة في الجولة الأولى على نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما خسر المقاولون العرب بثنائية نظيفة على يد زد.

اقرأ أيضًا:
وجه جديد في تدريبات الزمالك لمباراة المقاولون.. وترحيب خاص من اللاعبين به

"بعد إعلان الزواج".. 10 صورة تستعرض حياة جورجينا قبل قصة حبها مع كريستيانو رونالدو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي وفاركو الأهلي ضد فاركو الدوري المصري سامي الشيشيني موعد مباراة الزمالك والمقاولون الزمالك الأهلي الزمالك ضد المقاولون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان