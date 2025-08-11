نجم الزمالك السابق يكشف عن صعوبة سيواجهها فاركو أمام الأهلي



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سامي الشيشيني، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي ونجم الزمالك السابق، إن فريق فاركو سيواجه صعوبة حين يلتقي بنظيره الأهلي.

ويلتقي فريق فاركو نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وعلل الشيشيني رأيه خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت اليوم الإثنين بقوله:"فاركو افتقد جزءًا كبيرًا جدًا من ثقل الفريق برحيل بعض اللاعبين وبالتالي سيواجه صعوبة عند مواجهة الأهلي".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه يعتقد أن تشكيل الأهلي سيشهد بعض التغييرات التي قد تصل إلى 4 لاعبين مقارنة بتشكيل المباراة الأولى أمام مودرن سبورت.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الأولى بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت، فيما تعادل فريق فاركو سلبيًا مع إنبي.

ونوه الشيشيني كذلك إلى أن فريق الزمالك سيواجه صعوبة خلال مباراته في الجولة الثانية يوم السبت المقبل أمام نظيره المقاولون العرب.

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بقوله:"في بعض الأوقات يفاجئ الزمالك جماهيره، فلجماهير في البداية لم تكن واثقة في الفريق، لكن بعد الفوز الأول سيكون هناك دفعة معنوية وسيكون حافز لتواجد الجماهير في المباريات القادمة".

وفاز الزمالك بثنائية نظيفة في الجولة الأولى على نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما خسر المقاولون العرب بثنائية نظيفة على يد زد.

