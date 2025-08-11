كتب - يوسف محمد:

يرى عصام مرعي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عدم التنظيم الجيد للدوري المصري والمجاملات لبعض الأندية خلال السنوات الماضية، تسببت في تراجع مستوى الكرة المصرية بشكل عام.

وقال مرعي في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتمنى من المسؤولين العمل على تنظيم بطولة الدوري بشكل منتظم في الفترة المقبلة، والابتعاد عن المجاملات التي أخرت الكرة المصرية كثيرًا في السنوات الماضية".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "لا بد من العمل لصالح الكرة المصرية فقط، الحرص على تطبيق اللوائح بشكل قوي وصارم، خاصة وأن المجاملات وعدم تطبيق اللوائح بشكل منتظم في السنوات الماضية، جعلت الكرة المصري مسار سخرية مؤخرًا".

وتابع: "كل الدول التي تفوقت علينا في كرة القدم، خلال السنوات الماضية جاء ذلك بسبب التنظيم الجيد الذي يعملون به، وبسبب اللوائح وتطبيقها على الجميع الكبير والصغير وعدم التفرقة وهذه هى النقاط التي بعدتنا عن الكثير من الدوريات الأوروبية والعربية".

وأكمل: "لا أتخيل أننا وصلنا إلى عام 2025 والكرة في العالم تتطور بشكل كبير، لكن الدوري المصري ينظم بمشاركة 21 فريقًا، وهناك فريق يبتعد عن خوض المباريات في كل أسبوع".

وواصل: "الموسم الماضي تم إلغاء الهبوط، وكانت الشماعة عدم الرغبة في هبوط فريق كبير وجماهيري مثل النادي الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية، لكن الحقيقة هى وجود مصالح لدى بعض المسؤولين في الأندية الاستثمارية، التي كانت على مشارف الهبوط في الموسم الماضي".

واختتم مرعي تصريحاته: "الدوري المصري يجب ألا يزيد عدد الفرق المشاركة عن 18 فريقًا، ولا بد من التفكير في تطوير الكرة المصرية بشكل كبير في مصر، خاصة وأن مصر تعد صاحبة الريادة في الكرة العربية والأفريقية في السنوات الماضية".

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد القادمة بكأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

25 صورة ترصد قصة كريستيانو رونالدو وجورجينا قبل إعلان زواجهما