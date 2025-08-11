تُوفيّ مساء اليوم الإثنين بطل سباق السيارات الدولي المصري هيثم سمير بعد مشادة كلامية بينه و"نجل الخفير الخصوصى لقطعة الأرض التي يمتلكها الأول.

وأشارت وزارة الداخلية عبر بيان رسمي صادر مساء اليوم الإثنين إلى أن المشادة جاءت بسبب رغبة المتوفى فى إنهاء عمل والخفير فتطورت لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لوفاة بطل سباق السيارات.

من هو هيثم سمير بطل سباق السيارات؟

وُلد الراحل هيثم سمير في مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية حيث أحب السيارات من والده الذي كان يعملها في مجال صيانتها ثم التحق بكلية الهندسة قسم الميكانيكا بعد نجاحه في مرحلة الثانوية العامة.

واتجه الراحل بعد ذلك إلى سباقات السيارات إذ اشتهر في سباقات "الدريفت" وحصد نسخة 2013 من بطولة ريد بُل كار بارك دريفت التي أُقيمت في مصر.

وحصل هيثم سمير بالمركز الثاني في نسخة 2015 ليمثل مصر رفقة أحمد الدسوقي ـ الذي حلّ في المركز الأول ـ في النهائي الأقليمي بدبي في نوفمبر 2015.

وحقق هيثم سمير في نسخة بطولة مصر لسباقات السرعة (Egypt Speed Challenge) 2015 رقمًا قياسياً في الجولة الثانية بلغ 1:07,541 دقيقة متقدماً على المتسابقين المخضرمين مدحت رمضان (حامل لقب بطولة 2014) وتامر باشات.

وشهدت رحلة هيثم سمير مشاركته بعدة سباقات في الشرق الأول بدول مثل الإمارات والأردن، كما حصد بطولة الشرق الأوسط العام الماضي.

وبجانب شغف الراحل بسباقات السيارات كان يمتلك أحد مراكز خدمات السيارات بجانب تنظيمه للعديد من الفعاليات.

