أهداف الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26 (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني:
انتهت مساء يوم أمس الأحد منافسات الجولة الأولي من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.
وشهدت الجولة الأولى 10 مباريات انتهت 4 مباريات منها بالفوز مقابل 6 مباريات بالتعادل بينهن 4 مباريات بالتعادل السلبي.
نستعرض خلال السطور التالية نتائج وأهداف الجولة الأولى من الدوري بالفيديو:
وادي دجلة 0 ـ 0 بيراميدز
المصري 3 ـ 1 الاتحاد
سيراميكا كليوباترا 0 ـ 2 الزمالك
المقاولون 0 ـ 2 زد
سموحة 1 ـ 1 طلائع الجيش
مودرن فيوتشر 2 ـ 2 الأهلي
الإسماعيلي 0 ـ 0 بتروجت
كهرباء الإسماعيلية 0 ـ 1 الجونة
البنك الأهلي 0 - 0 غزل المحلة
فاركو 0 -0 إنبي
ويتصدر المصري جدول ترتيب المسابقة بعد أول جولة برصيد ثلاثة نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك وزد والجونة أصحاب المراكز الثلاثة التالية بعد الفريق البورسعيدي.
فيديو قد يعجبك: