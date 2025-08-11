أهداف الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26 (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

انتهت مساء يوم أمس الأحد منافسات الجولة الأولي من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وشهدت الجولة الأولى 10 مباريات انتهت 4 مباريات منها بالفوز مقابل 6 مباريات بالتعادل بينهن 4 مباريات بالتعادل السلبي.

نستعرض خلال السطور التالية نتائج وأهداف الجولة الأولى من الدوري بالفيديو:

وادي دجلة 0 ـ 0 بيراميدز

المصري 3 ـ 1 الاتحاد

سيراميكا كليوباترا 0 ـ 2 الزمالك

المقاولون 0 ـ 2 زد

سموحة 1 ـ 1 طلائع الجيش

مودرن فيوتشر 2 ـ 2 الأهلي

الإسماعيلي 0 ـ 0 بتروجت

كهرباء الإسماعيلية 0 ـ 1 الجونة

البنك الأهلي 0 - 0 غزل المحلة

فاركو 0 -0 إنبي

ويتصدر المصري جدول ترتيب المسابقة بعد أول جولة برصيد ثلاثة نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك وزد والجونة أصحاب المراكز الثلاثة التالية بعد الفريق البورسعيدي.