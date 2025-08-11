مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

جميع المباريات

إعلان

أهداف الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26 (فيديو)

07:39 م الإثنين 11 أغسطس 2025

الأهلي ومودرن سبورت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

انتهت مساء يوم أمس الأحد منافسات الجولة الأولي من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وشهدت الجولة الأولى 10 مباريات انتهت 4 مباريات منها بالفوز مقابل 6 مباريات بالتعادل بينهن 4 مباريات بالتعادل السلبي.

نستعرض خلال السطور التالية نتائج وأهداف الجولة الأولى من الدوري بالفيديو:

وادي دجلة 0 ـ 0 بيراميدز

المصري 3 ـ 1 الاتحاد

سيراميكا كليوباترا 0 ـ 2 الزمالك

المقاولون 0 ـ 2 زد

سموحة 1 ـ 1 طلائع الجيش

مودرن فيوتشر 2 ـ 2 الأهلي

الإسماعيلي 0 ـ 0 بتروجت

كهرباء الإسماعيلية 0 ـ 1 الجونة

البنك الأهلي 0 - 0 غزل المحلة

فاركو 0 -0 إنبي

ويتصدر المصري جدول ترتيب المسابقة بعد أول جولة برصيد ثلاثة نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك وزد والجونة أصحاب المراكز الثلاثة التالية بعد الفريق البورسعيدي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري أهداف الدوري المصري الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة
مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها