"قريبا".. الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، اقتراب عودة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من المشاركة في المباريات مرة أخرى.

وتعرض إمام عاشور، للإصابة خلال المشاركة مع النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، وتحديدا في أول مباراة أمام إنتر ميامي الأمريكي بكسر في الترقوة.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ًعودة إمام عاشور قريبا واحتمالية تواجده في قائمة مباراة فاركو على مقاعد البدلاء".

وغاب إمام عاشور عن معسكر النادي الأهلي التحضيري لبطولة الدوري المصري الممتاز الذي أقيم في تونس بسبب تأهيله من الإصابة التي تعرض لها في الكتف.

وكان من المتوقع أن يغيب إمام عاشور عن أول 3 مباريات للأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، حتى تكتمل عودته إلى الملاعب بالشكل الأنسب، إلا أن عودته ستكون أسرع حسبما أكد أحمد شوبير في قناة الأهلي.

وكان مودرن سبورت تعادل مع النادي الأهلي بنتيجة (2-2) في الجولة الافتتاحية للدوري المصري 2025-2026.