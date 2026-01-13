إعلان

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء؟

كتب : أحمد الخطيب

12:37 م 13/01/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء 13-1-2026، عند نفس مستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4066 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5228 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6100 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6971 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 216798 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 348550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28% إلى نحو 4585 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم استقرار سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

