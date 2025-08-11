البرازيلي خوان ألفينا يشارك في مران الزمالك لأول مرة اليوم

كتب- محمد خيري:

تقرر أن يشارك البرازيلي خوان ألفينا، لاعب الزمالك الجديد، في مران الأبيض لأول مرة اليوم.

وأعلن نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، التعاقد بشكل رسمي، مع اللاعب البرازيلي، قادما من الدوري الأوكراني، لتدعيم هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك مساء الأحد، عددًا من الصور الحصرية لوصول النجم البرازيلي جوان ألفينا إلى القاهرة وتواجده داخل مقر النادي في ميت عقبة، وظهوره لأول مرة بقميص الفريق الأبيض، بعد انضمامه لصفوفه القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني البلجيكي، نقل المران من الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، إلى ملعب الكلية الحربية بداية من اليوم الإثنين.